Inspecția Muncii a dispus în perioada 09.06-16.06.2021 efectuarea de controale in cadrul «Campaniei naționale pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile construcții cod CAEN – 41,42,43 privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă».

Obiectivele acestei campanii au fost: identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea respectării de către anagajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de munca; determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le inregistra in REVISAL și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul are sediul social; conștientizarea angajatorilor și angajaților în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale; aplicarea si respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca; luarea masurilor specifice pentru diminuarea raspandirii COVID-19.

Pe parcursul desfășurării campaniei au fost efectuate 38 de controale la angajatorii care desfasoara activitate in domeniile constructii cod CAEN – 41,42,43.

”Pentru deficiențele constatate în domeniile de competență au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 238.000 lei. Pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sau ale caror CIM nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat au fost sanctionati 4 angajatori, fiind identificate 11 persoane cu amenzi în valoare de 210.000 lei. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă s-au aplicat sancțiuni în valoare de 10.500 lei, iar pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidenţă a salariaţilor – 1.000 lei. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal s-a aplicat sancțiuni în valoare de 1500 lei, iar pentru nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară-1000 lei. De asemenea, pentru neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 3000 lei. Neefectuarea triajului epidemiologic a fost sancționată cu amendă de 1000 lei, iar pentru faptul că angajatorul nu a pus la dispoziția inspectorilor de muncă documentele solicitate la control a fost aplicată o amendă de 10000 lei.” a declarat Liviu Arhire, inspector șef ITM Brăila.

Pentru neconformitatile constatate au fost dispuse masuri cu termene de intrare în legalitate și raportare la ITM.

Sursa: Realitatea de Braila