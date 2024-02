Pensiile care cresc cel mai mult după recalculare. Ce se ia, concret, în calcul, pentru o pensie mai mare

În noua lege, cei care au avut anumite bonusuri în timpul muncii, le vor vedea pe acestea reflectându-se și în pensie:

-Sporuri

-Prime

-Ore suplimentare

– Ore de noapte

– Munca în condiții grele.

– Al 13-lea salariu

De asemenea, pensii mai mari vor avea și cei care au petrecut mai mulți ani în câmpul muncii:

-0,5 puncte/an realizat peste 25 de ani

-0,75 puncte/an realizat peste 30 de ani

-1 punct/an realizat peste 35 de ani

Ca să luam un exemplu concret, un barbat care a muncit 37 de ani si 7 luni si care are in momentul de fata o pensie de 2569 de lei, dupa recalculare, pentru ca vort fi luate in calcul toate acele puncte in plus, pensia va creste la 3800 de lei, ceea ce este o diferenta de peste 1000 de lei fata de pensia pe care o are in prezent, scrie realitatea.net