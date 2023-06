Peste 500 de străini au fost introduși în cele două centre de cazare a străinilor luați în custodie publică, în primele cinci luni ale acestui an, până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre.

În perioada 1 ianuarie – 31 mai a.c., 525 de străini aflați în situații ilegale au fost introduși în Centrele de Cazare a Străinilor luați în Custodie Publică din Arad și Otopeni, până la îndepărtarea de pe teritoriul țării noastre. Dintre aceștia 201 sunt din Bangladesh, 64 din Pakistan, alți 35 sunt din Afganistan, iar diferența sunt din alte state.

Principalele motive pentru care a fost dispusă măsura luării în custodie publică sunt trecere frauduloasă a frontierei de stat, tentativă la infracțiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat, risc de sustragere de la măsura îndepărtării sub escortă și nerespectarea deciziei de returnare.

Luarea în custodie publică este măsura de restrângere temporară a libertăţii de mişcare pe teritoriul României, dispusă împotriva străinilor în scopul îndeplinirii tuturor demersurilor necesare îndepărtării sub escortă.

Această măsură se dispune în scris prin ordonanţă motivată în drept şi în fapt de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pentru o perioadă de 30 de zile, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, împotriva străinului care nu poate fi îndepărtat sub escortă în termen de 24 de ore şi care se află în una dintre următoarele situaţii: prezintă risc de sustragere de la îndepărtarea sub escortă; evită ori împiedică pregătirea returnării sau procesul de îndepărtare sub escortă; face obiectul expulzării.