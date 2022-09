La sfârșitul săptămânii trecute, Brăila a găzduit o nou ediție a Semimaratonului Brăila, competiție cu scop caritabil la care au putut participa atât alergători amatori, cât și profesioniști.

Competiția, aflata la a III-a ediție, s-a desfășurat in data de 25 septembrie 2022 în intervalul orar orar 8.00 – 13.00, in zona centrală a orașului Brăila. Startul si sosirea au avut loc in Piața Independenței, platoul din fața Primăriei. Printre alergătorii la aceste curse s-au aflat și Anamaria Necoară, director executiv la CSM Brăila, profesor Irina Roată, antrenor de atletism la CSM Brăila sau maratonistul brăilean Victor Ilie. La cursă au participat și 12 japonezi, care lucrează la firma de la Podul suspendat peste Dunăre. De asemenea au fost și alergători din Ucraina și Republica Moldova.

Anul acesta în cadrul evenimentului, câștigătorul cursei de 21 km SEMIMARATON Brăila 2022 este Robert Necula cu timpul 1h:09m un nou record de traseu, el fiind la a doua participare la această competiție.

Cursa 21 km (SEMIMARATON) feminin Daniela Lupica Andreea Badea Sasha Kyryllova masculin Robert Necula 1h:09m Daniel Coca Ionel ZImbru Cursa 11 km Cros – Cursa APAN Mereu in miscare feminin Daniela Ciocan 46 min:05sec Gabriela Gelegram Silviana Ciucă masculin Cristian Luțic : 36 min:50sec George Popa : Doru Paraschiv : Cursa 4 km Yazaki – Cursa brăilenilor activi feminin Ecaterina Berlea 24min: 47sec Angelica Plescan Anisoara Dascalu masculin Vlad Gabriel Perianu 16 min:08sec Adrian Paraschiv Catalin Plescan Cursa adolescenților feminin Teodora Ungureanu Maria Elena Sipica Alexia Ion masculin Denis Neacsu 16 min:27 sec David Voineag Andrei Bogdan Tîrîlă

Sursa: Realitatea de Braila