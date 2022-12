Pe data de 23 Decembrie.2022, la orele 10:00, sase sanii trase de reni (sase autoturisme conduse de pompierii de la Vard Braila), toate incarcate cu daruri, au pornit catre trei familii din comuna Silistea si catre Asociatia SOS Autism Braila.

Pompierii au primit un apel de la Mos Craciun, acesta semnaland faptul ca sania i s-a stricat si are nevoie de ajutoare pentru a merge sa imparta daruri. Este al patrulea an in care pompierii de la Serviciul pentru Situatii de Urgenta al Vard Braila, cu sprijinul colegilor din cadrul companiei si al celor de la firme subcontractoare, au fost ,,ajutoarele” lui Moș Craciun.

O suma de banii stransi astfel va ajunge direct la Asociatia SOS Autism Braila.

A devenit o tradiţie pentru pompierii din cadrul Vard Braila, ca, în preajma Craciunului, sa desfasoare astfel de actiuni, care dovedesc inca o data latura umanista a profesiei de pompier, apropierea şi preocuparea permanente fata de semenii nostri.

Sursa: Realitatea de Braila