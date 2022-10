Vineri seara, 28 octombrie 2022, o femeie din localitatea brăileană Corbeni a sesizat prin apel la 112 că fiica sa în vârstă de 5 ani a dispărut de la domiciliu, în aceeași zi, și nu a mai fost găsită. Jandarmii brăileni au fost solicitați să participe la acțiunea de căutare.

Minora în vârstă de 5 ani a fost găsită de o echipă formată din 3 jandarmi și un polițist, la o fermă de la marginea localității Corbeni. Aceasta era teafără și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„Am găsit-o (cei trei subofițeri și agentul de poliție – n.n.) pe fetiță la o fermă de la marginea satului. Era cățărată pe niște baloți de paie. Când am pus lumina lanternei pe baloți, am observat capul unui cățel, apoi pe fetiță. Ne-am apropiat de ea, iar fetița a spus că îi este frig. Am coborât-o, am îmbrăcat-o cu vestonul (bluza uniformei de jandarmerie n.n.) și am urcat-o în mașină, la căldură„, a povestit jandarmul Cătălin Lipan.

Totul e bine când se termină cu bine, în brațele mamei…

„Am întrebat-o cum s-a rătăcit. Ne-a povestit că se juca în curte cu cei doi cățeluși, iar la un moment dat aceștia ar fi ieșit din curte, iar ea s-ar fi ținut după ei. Ar fi ajuns aici, la fermă, și nu a mai știut să se întoarcă acasă, mai ales că deja se înnoptase. Și, deși are doar 5 ani, nu părea deloc speriată. Era vorbăreață. Ne spunea cât de mult își dorește să se întoarcă acasă, la mama ei, și să se bage la somn„, a adăugat plutonier Lipan.

Ceilalți doi subofițeri jandarmi care au făcut parte din echipa care a găsit copila sunt plutonier Valentin Piroșcă și sergent major Iulian Dima.

Acțiunea de căutare a minorei dispărute a fost coordonată de prefectul județului Brăila, Iulian Timofei, asistat de inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila, colonel Iulian Albăceanu.

La acțiune au participat forțe din cadrul Ministerului Afacerilor Interne – polițiști, jandarmi, pompieri, polițioști de frontieră, autoritățile locale, voluntari și localnici.

Sursa: Realitatea de Braila