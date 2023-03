Helix, echipa Makerspaceului Bibliotecii Județene „Panait Istrati” din Brăila a participat, în perioada 3-5 martie, la etapa națională a concursului de robotică „FIRST TECH CHALLENGE ROMÂNIA” – ediția 2022-2023, de la București. Rezultatul: din nou Premiul I la categoria Inovație.

Din regulamentul concursului aflăm că „Innovate Award sărbătorește o echipă care gândește cu imaginație și care are ingeniozitatea, creativitatea și inventivitatea necesare pentru a face ca proiectul conceput să prindă viață. Acest premiu jurizat este acordat echipei care are cea mai inovatoare și creativă soluție de proiectare a robotului pentru orice componentă specifică din jocul FIRST Tech Challenge. Elementele acestui premiu includ designul elegant, robustețea și gândirea „out of the box” legată de design și competitivitatea ansamblului.”

Premiul reprezintă încununarea unui sezon tratat cu inteligență, dăruire și seriozitate de către toți componenții echipei, mentorii lor și voluntarii care au reprezentat Brăila, din nou, cu fruntea sus: Octavian Silviu Gheorghe – mentor, Alin Roșioru – mentor, Cristian Ionuț Soiu – elev, Sebastian Gabriel Roșioru – elev, Ștefan Ghețu – elev, Alexandru Ștefan Petcu – elev, Alexia Andreea Ion – elev, Maria Elena Sipică – elev, Eva Mihaela Pacea – elev, Mihai Chirnovan – elev, Codruț Caramarin – elev, Mădălina Georgiana Ștefu – alumni, Denis Andrei Chiriac – alumni, Andrei Cătălin Popescu – alumni.

Sursa: Realitatea de Braila