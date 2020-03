Toate elementele vietii noastre cotidiene se schimba sau se vor schimba. Din cauza epidemiei, evident. Si presa, desigur. Presa. Injurata, iubita, urata, adulata. Presa face parte din viata noastra. Permanent. Ca vorbim de televiziune, de radio, de presa online, de sit-uri, de presa scrisa. Ca e de calitate sau mai slaba, ca spune adevarul sau nu, presa a fost, este si va fi parte a vietii noastre. Si e bine asa.

Poate ca pentru cei care am trait inainte de ’89, importanta presei este mai mare. Imi aduc aminte cu dezgust de Scanteia, Informatia si programul de 2 ore de la televiziune. In mod cert presa nu este si nu va fi perfecta. Dar ce este perfect in activitatea umana?

Ma gandeam la modul in care criza de astazi influenteaza activitatea jurnalistilor. Stiam ca lucrurile nu erau roz pentru ei. Mi-a parut rau cand presedintele Iohanis a trimis la reexaminare legea care ii scutea pe jurnalisti de plata impozitului pe venit . Si alte tari au adoptat legi de sprijin. Franta de exemplu. Vrem presa si vrem, trebuie sa ne ingrijim de ei. Putem discuta de ce au ajuns in situatia dificila in care sunt. In mod cert sunt cauze subiective, care tin de breasla, dar si cauze obiective. Dar nu astazi.

Astazi vreau sa fac un apel pentru sprijinirea presei scrise. Mai bine zis, a ceea ce a ramas din ea. Nu cu multi ani in urma era fanionul jurnalismului. Astazi este Cenusareasa. Vrand sa vad ce se intampla in bransa, am sunat la o redactie care mai tiparete ziare. Si asa cum ma asteptam e rau. Foarte rau. Sigur ca au editie online. Toti au. Putini mai au editii tiparite. Si daca nu vor fi sprijiniti vor disparea si ei. Eu zic ca ar fi pacat.

Vanzarile in strada au incetat. Bineinteles. Au ramas numai cu abonamentele. Dar aici este o problema. Pierd bani. De ce? Pentru ca 30% din incasari merg la Posta. Sigur, Posta trebuie platita. Ce se poate face? Simplu si ieftin. Guvernul poate si trebuie sa subventioneze posta pentru abonamentele la presa scrisa. Stam acasa. Ne uitam la televizor. Suntem activi pe media sociala. Traiasca internetul. Ne-ar prinde bine si un ziar tiparit. Pentru cei care ni-l dorim.

Deci haideti sa convingem guvernul sa subventioneze abonamentele la presa scrisa. Daca mai vrem sa existe dupa epidemie. Eu vreau !