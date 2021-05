Președintele Consiliului Județean Brăila a răbufnit astăzi, într-o declarație făcută presei după terminarea ședinței CJ. Chiriac spune că Brăila a trimis proiecte în valoare de 80 de milioane de euro și niciunul dintre acestea nu se regăsește în Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele CJ Brăila a spus că și brăilenii au dreptul să beneficieze de aceste fonduri, la fel ca arădenii sau clujenii.

Planul de Relansare și Reziliență pe care România îl elaborează acum se constituie într-un Document Strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

”Ținând cont de evenimentele care s-au desfășurat în săptămâna trecută și ieri, în cadrul Parlamentului, unde frumosul și deșteptul Guvern PNL a prezentat parlamentarilor Planul Național de Redresare și Reziliență, stimați brăileni, dragilor, din cele 8 proiecte depuse doar de Consiliul Județean, în valoare de 80 de milioane de euro, niciunul nu se regăsește în acest plan. Președinții de Consilii Județene sunt nebăgați în seamă sau poate consideră că, Consiliile Județene nu trebuie să facă parte in această structură. 80 de milioane de euro pentru brăileni sunt sume importante, pentru dezvoltarea județului. Bun, am înțeles că domnul Cîțu are alte priorități, încearcă să dezbine țara în est și vest, dar nu mi se pare corect ca brăilenii să sufere și să ne împartă în două Românii. Am înțeles că nu sunt proiectele brăilenilor, că suntem noi roșii, că suntem mai tâmpiți. Îmi aduc aminte că anul trecut toată lumea vorbea despre fonduri europene. Suntem pregătiți – 80 de milioane de euro! Nu-s bune fondurile europene pentru brăileni? Cu ce sunt ei mai prejos față de arădeni, față de timișoreni, față de clujeni? M-am uitat și am o sinteză a PNRR și vă aduceți aminte că acum câteva săptămâni un parlamentar al puterii ne promitea 700 de milioane de euro pe agricultură, pe partea de irigații. Eu vă spun că în România, în acest PNRR sunt zero lei. Unde sunt cei 700 de milioane pentru agricultura brăileană? Se pare că nu contăm la București”, a declarat președintele Consiliului Județean.

Sursa: Realitatea de Braila