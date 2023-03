În urma verificarii unei sesizari referitoare la depozitarea necontrolata de deseuri pe teritoriul UAT Tichilesti, comisarii Garzii Nationale de Mediu Comisariatul Judetean Braila au identificat amplasamentul situat in extravilanul localitatii Tichilesti, in zona de sud, respectiv pe zona unui canal din uluce din beton. Aici s-au depozitat in mod ilegal deseuri diverse municipale in amestec, resturi vegetale, gunoi de grajd si deseuri inerte, pe o suprata estimata la cca. 1500 mp.

S-a aplicat o sanctiune contraventionala de 20.000 lei către UAT Tichilesti si i s-au stabilit masuri de colectare separata a deseurilor, ecologizare a terenului si eliminare legala a deseurilor.

Sursa: Realitatea de Braila