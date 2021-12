În această dimineață traficul din Brăila a devenit infernal din cauza unui strat de polei format pe carosabil, dar și pe trotuare. Conform raportării din cadrul ședinței Colegiului Prefectural, la nivelul județului Brăila operatorii pentru deszăpezire sunt pregătiți cu câte trei utilaje fiecare, pentru intervenții în caz de urgențe, iar parcul auto complet este format din 81 de utilaje ale Brai-Cata, 84 ale ECO și 47 de la RER.

În ceea ce privește stocurile de sare, în total, Brăila s-a pregătit cu 597 tone, după cum urmează: ECO – 50 tone sare, cu posibilitatea de achiziționare până la 3000 to, livrate de Vector Impex SRL, RER – 347 to sare în baza proprie și încă 1000 to prin convenție cu un furnizor local și Brai-Cata – 200 to de sare în baza proprie, societatea fiind în curs de contractare a necesarului pentru întreg sezonul.

În ceea ce privește resursele umane pentru operațiuni manuale, cei trei operatori din municipiul Brăila au împreună 125 de angajați pregătiți să intervină pe trotuare și căi pietonale.

Primarul municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare că Primăria Brăila va da amenzi societăților care au ratat prima deszăpezire.

”În prima săptămână din decembrie au fost contactați toți operatorii (RER, Braicata, ECO) care fac deszăpezire și au fost avertizați (ca să nu fie prinși nepregătiți și să întârzie intervenția). Pentru că adresele scrise sau convorbirile telefonice nu au avut efect, azi vor fi sancționați. Amenzile vor continua până cand deszăpezirea se va face la fel ca anii trecuți, în condiții optime” a spus primarul Marian Dragomir

Sursa: Realitatea de Braila