Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir a reacționat astăzi, după ce Ministerul Sănătății și Grupul de Comunicare Strategică al Guvernului au venit cu un anunț în care spuneau că dezinfectarea străzilor și trotuarelor nu ajută la combaterea COVID-19.

Reacția primarului Brăilei vine după ce azi, la aproape o lună de la declanșarea pandemiei, Ministerul Sănătății a publicat pe pagina de facebook că „DEZINFECTAREA STRAZILOR NU AJUTA LA COMBATEREA COVID 19” !!! Acesta s-a arătat revoltat de aeastă abordare a guvernanților, după ce primăria a cheltuit sume mari de bani pentru dezinfectarea străzilor din municipiu.

”După dezertarea prin demisie a fostului ministru Costache, azi, s-au trezit să posteze pe facebook că dezinfectarea străzilor nu combate COVID 19 !!! Să vă fie rușine!!!

Acum 2 zile am fost inspirat și am făcut print screen cu lista produselor biocid pentru spălarea străzilor de pe site-ul Ministerului Sănătății. Azi v-ați sucit stimabililor?

– După ce solicitați primariilor PSD, PNL, etc. să cheltuie bani pentru combaterea COVID 19,

– după ce toți primarii indiferent de culoarea politică dezinfectează străzi,

– după ce presa prezintă la știri de săptămâni bune cum se dezinfectează străzile și trotuarele,

– după ce se dă o nouă Ordonanță Militară prin care ni se impune să dezinfectăm scările de bloc.

nu ne transmiteți nici măcar o adresă prin care să vă cereți scuze și să spuneți că ne acoperiți costurile rezultate din incompetența voastră?

Când mai postați că și dezinfectarea scărilor de bloc impusă prin Ordonanța Militară nu ajută la combaterea Covid 19?

Dupa ce se termină epidemia?

Am înțeles că nu vreți să aducem teste gratuite (prin donație) la Brăila, pentru că o să se testeze și se va afla adevărul sau ca să aduceți voi pe bani, dar chiar așa să vă faceți iar de râsul tuturor?

Doar că de această dată DOMNULE MINISTRU „PROSTIA VOASTRĂ” ESTE PE SĂNĂTATEA NOASTRĂ !!!” a fost reacția primarului municipiului Brăila, Marian Dragomir.