Acțiunea s-a desfășurat la Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila, în imediata apropiere a comandamentului german din perioada ocupației. Participanți: Costin Croitoru, Marius Diaconu, Marian Dragomir, Andy Pușcă, Ionel Răuță, Virgil Tudor, Lucian Țilea.

”Am jucat rolul unui unui capitan al Armatei Romane (din al II-lea Razboi Mondial) intr-un scurtmetraj realizat de Studioul Media al Universitatii „Danubius” din Galati, in colaborare cu asociatiile „Romilitaria” si „Traditia militara”. Filmarile s-au desfasurat la Biblioteca Judeteana „Panait Istrati” Braila din Piata Poligon, in zona in care a fost comandamentul german din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Am jucat rolul unui capitan din Armata Romana care participa la ocuparea comandamentului german, arestarea ofiterilor germani si eliberarea orasului de sub ocupatia nazista. Nu am fost remunerat pentru aceasta sceneta, dar mi-a facut o deosebita placere sa particip la reconstituirea unui fragment din istoria Municipiului Braila. Este proiectul unei universitati, care reconstituie momente istorice din Braila” a spus primarul Marian Dragomir.