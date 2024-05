Rareș Bogdan, despre creșterea salariului minim: Nu spunem că nu suntem de acord cu majorări de salarii, doar că noi considerăm că responsabilitatea este extrem de importantă

PNL vrea discuții cu zona antreprenorială în ceea ce privește eventuala creștere a salariului minim, a declarat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, vineri, la o televiziune de știri.

Întrebat dacă va fi majorat salariul minim brut la 3.700 de lei de la 1 iulie, prim-vicepreședintele PNL a spus: „Noi nu spunem că nu suntem de acord cu majorări de salarii, doar că noi considerăm că responsabilitatea unui partid aflat la guvernarea unei țări, unei țări cu un PIB de aproape 400 de miliarde, a unei țări-cheie cu 20 de milioane de oameni, este extrem de importantă. Noi nu putem juca cu ideea fără să avem acoperire. Asta a spus Nicolae Ciucă”.

„Vrem discuții cu zona antreprenorială pentru a vedea și ei cum stau cu predictibilitatea, pentru că atunci când îți faci un buget în care o bună parte din buget sunt cheltuielile cu salariile îți faci calculația respectivă, mai ales când lucrezi pe marje mici de profit, bazat pe fiecare cheltuială pe care o ai. În momentul în care modifici anumite cheltuieli, bugetul îți sare în aer și poate să îți dea peste cap întreaga predictibilitate și construcție bugetară anuală pe care o ai la companie”, a continuat liberalul.

„Deci noi nu am spus că nu suntem de acord, am spus două lucruri diferite: 1. Că trebuie să stăm de vorbă și cu zona antreprenorială pentru a înțelege și ei de ce facem acest lucru, cum facem acest lucru, și pentru a avea o anumită calculație, o anumită proiecție cu privire la businnesurile lor și la cheltuielile pe care le au; Și am spus că nu este dorit ca înainte cu două săptămâni de alegeri, de data de alegerilor, să faci astfel de acțiuni, pentru a nu părea strict electorale”, a mai declarat Rareș Bogdan.

Sursa: Realitatea Din PNL