Ziua Mondială a Apei este un eveniment anual al Organizației Națiunilor Unite care se concentrează pe importanța apei potabile.Tema abordată pentru anul 2023 este Accelerarea schimbărilor pentru a rezolva criza apei dar și a canalizării. Apa este o resursă esențială pe care de multe ori nu o respectăm îndeajuns. Ne-am obișnuit să ne fie întotdeauna la îndemână, cu o singură răsucire de robinet sau prin selectarea unui program al mașinii de spălat, însă resursele de apă sunt limitate, peste 95% din apa planetei se găsește în mări și oceane, fiind prea sărată pentru consumul uman.

Cu această ocazie și în acord cu tematica mondială din acest an, CUP „Dunărea” Brăila dorește să reamintească oamenilor că apa este vitală și este important ca toată lumea să se implice. Toți putem face diferența schimbând modul în care folosim, consumăm și gestionăm apa din viața noastră. Fiecare dintre noi poate să contribuie la schimbare cu un gest oricât de mic.

Sloganul general din acest an “Să accelerăm schimbarea!” este completat și nuanțat prin unul mai detaliat “Fă schimbarea pe care tu ți-ai dori să o vezi în lume! Fiecare picătură/gest contează!”. Mesajul din acest an pornește de la o veche legendă din Peru despre o pasăre colibri care încearcă să stingă un uriaș incendiu de pădure ducând în cioc câteva picături de apă. Gestul pare nesemnificativ, iar când a fost întrebată cum crede ea că va stinge incendiul aceasta a răspuns “Eu îmi fac partea mea. Fiecare picătură contează”. De aceea împreună să luăm exemplul și să facem tot ce ne stă în propriile puteri pentru a ajuta la rezolvarea crizei apei și a salubrității.

”Pentru a celebra Ziua Mondială a Apei, am răspuns invitației elevilor de la Liceul tehnologic „Panait Istrati”, unde împreună cu domnul Gojan Petru, consilier local municipal, ne-am propus să evidențiem însemnătatea acestui element esențial pentru viață – APA. Acestora li s-a prezentat o lecție interesantă, despre apă și întreg sistemul de alimentare cu apă din municipiul Brăila, despre epurarea apelor uzate și protejarea mediului și a surselor de apă. Copiii au aflat cât de dăunătoare sunt pentru apă și rețeaua de canalizare șervețelele umede, bețișoarele de urechi, pet-urile sau uleiul.

În cadrul acestei vizite ne-am dorit ca elevii să conștientizeze rolul și valoarea apei pentru noi toți dar și să învețe să fie mai responsabili în păstrarea și protejarea calității apei. În cadrul întâlnirii am discutat despre circuitul apei în natură, dar am și accentuat faptul că apa urmează un drum lung de la Dunăre la robinetul oamenilor. Elevii au vizionat un film despre apă după care a avut loc un schimb de idei pe baza celor prezentate. Am discutat și despre conceptul celor trei R: reducere, reutilizare și reciclare este un punct de plecare pe problema sustenabilității și a protejării mediului înconjurător, care a fost de asemenea un subiect interesant pentru elevi. Am dorit să le reamintim copiilor cum pot să se implice și ei în protejarea și economisirea apei. Pe parcursul prezentării elevii au fost foarte receptivi și interactivi, au realizat materiale care să ilustreze necesitatea apei în viața de zi cu zi. Cu toții trebuie să conștientizăm faptul că apa este un element primordial pentru supraviețuirea omenirii.

În urma unui concurs interactiv, cu întrebări și răspunsuri pe tema apei, s-au acordat premii constând în obiecte și materiale promoționale.

Le mulțumim pentru entuziasmul și bucuria pe care ni le-au arătat și le urăm mult succes pe drumul cunoașterii viitorilor adulți mai responsabili!”, au transmis reprezentanții CUP Dunărea Brăila.

Sursa: Realitatea de Braila