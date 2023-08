Prima demisie la nivel superior în Poliția Română după tragedia de la 2 Mai a fost cea a șefului IPJ Constanța, chestorul Constantin Glugă. Acesta și-a înaintat demisia luni, 28 august. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Cosmin Andreica, șeful sindicatului Europol, a oferit perspectiva sa asupra valului de demisii și ce se întâmplă, de fapt, în culisele Ministerului de Interne.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat luni, într-o declarație de presă la sediul ministerului, că șeful Poliției Constanța și-a dat demisia din funcție în urma evenimentelor care au condus la accidentul din 2 Mai, atunci când tânărul aflat drogat la volan și care a omorât doi tineri şi a rănit alţi trei, fusese oprit în trafic de poliţişti cu circa trei ore înainte de producerea accidentului rutier şi a fost lăsat să plece fără să fie testat pentru consum de droguri.

„Voi lua măsurile care urmează: Reorganizarea de sus până sus a IPJ Constanța. Întreaga structură organizatorică va fi regândită,. Desființez IPJ și îl vom regândi pentru a avea o șansă în lupta cu criminalitatea. Noua organigramă va fi adoptată în jurul datei de 15 octombrie, până atunci va fi conducere interimară“, a precizat ministrul Cătălin Predoiu.

Ce spune șeful sindicatului Europol despre demisiile din poliție

Într-o intervenție la Realitatea Plus, șeful sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a comentat pe tema acestor demisii:

„In primul rand eu as vorbi de faptul ca toate aceste probleme sunt generate de prostul management. Cu toate acestea, vedem ca piramida este oarecum rasturnata, in sensul in care primii care au raspuns au fost cei din stradă, si doar acum, pe final, incep sa raspunda adevaratii vinovati ai acestei situatii.

Tragedie 2 Mai. Vlad Pascu, drogat cu 6 substanțe psihoactive. Raportul legiștilor: A consumat un cocktail fabricat de traficanți

Și aceasta raspundere este oarecum relativa, pentru ca in realitate nu vorbim despre o destituire din functie, si vorbim despre faptul ca domnul inspector sef, de buna voie si nesilit de nimeni a renuntat la functia de conducere. El este in continuare politist si cel mai probabil in luna septembrie vom vedea si un raport de eliberare din functie ca urmare a pensionarii acestuia. Insa vreau sa scot in evidenta faptul ca ministrul Predoiu, cu toate ca a spus ca nu vrea sa destabilizeze sistemul saptamana trecuta in privinta eliberarii domnului Glugă din functie, iata ca acum a fost eliberat din functie pentru exact aceleasi motive pe care ministrul le cunoastea la acel moment.

Deci este clar ca toate aceste decizii sunt oarecum pentru a satisface indignarea societatii fata de ceea ce s-a intamplat acolo. Insa din punctul meu de vedere este insuficient, si ar trebui sa mergem si mai sus din perspectiva raspunderii pentru faptul ca am scapat de sub control acest flagel al consumului de droguri,” a spus Cosmin Andreica.

Sursa: Newsinn