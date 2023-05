În data de 11.05.2023, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, reprezentat de Arhire Liviu – Inspector Sef si Sterian Liviu – Sef Servicu SSM, împreună cu reprezentanții Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila și ai Organismului Intermediar Regional (OIR) PECU Regiunea SUD-EST, a participat la întâlnirea „Sesiune de informare a agenților economici privind legislația muncii” organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila.

Evenimentul a avut ca scop principal facilitarea dialogului dintre agenții economici și principalele entități responsabile in ceea ce priveste asigurarea respectarii prevederilor legislației muncii, oferindu-le oportunitatea de a discuta despre modificările recente atat in domeniul relatiilor de muncă cat si in domeniul securitatii si sanatatii in muncă, aspecte cu un impact direct asupra derulării raporturilor de muncă .

În cadrul sesiunii, au fost abordate și măsurile de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea șomerilor prin subvenționarea locurilor de muncă, acestea reprezentand o oportunitate pentru angajatori de a beneficia de subvenții, contribuind în același timp la reducerea ratei șomajului.

În plus, agenții economici au avut șansa de a discuta despre ghidurile de finanțare aflate în dezbatere publică, aceste ghiduri constituind un instrument util pentru orice agent economic interesat să aprofundeze oportunitățile de finanțare disponibile.

Evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila este un pas esențial în construirea unui dialog deschis și constructiv între reprezentanții autorităților și agenții economici. ITM Brăila, împreună cu partenerii săi, reafirmă angajamentul de a asigura respectarea legislației muncii și de a oferi sprijinul necesar pentru o bună înțelegere a noilor prevederi legale.

Sursa: Realitatea de Braila