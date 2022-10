In zilele de 25 și 26 octombrie 2022, inspectorul sef al I.T.M. Braila, Liviu Arhire a participat la un simpozion avand ca tema – Noutati legislative in domeniul relatiilor de munca punandu-se accent in mod deosebit pe modificarile aduse de Legea nr. 283/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, care a intrat in vigoare la data de 22.10.2022.

Actiunea s-a desfasurat la sediul CECCAR Braila, atat prin prezenta fizica a participantilor cat si online si au participat peste 200 de reprezentanti ai angajatorilor din judetul Braila.

Tema abordata a prezentat un interes deosebit pentru participanti, datorita importantei acesteia cu privire la respectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si rolul acestora pentru buna desfășurare a activității economice.

Periodic sunt organizate intalniri de informare si constientizare in vederea unor colaborari stranse la nivel local între instituția noastra, angajatori sau reprezentantii acestora.

Sursa: Realitatea de Braila