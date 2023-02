Aseară, polițisti cadrul Serviciul Rutier au identificat pe DE 584, în apropiere de localitatea Viziru, pe sensul de mers Slobozia-Brăila, o autocisternă încărcată cu motorină ce se afla staționată pe partea carosabilă. Polițiștii au oprit și au vorbit cu șoferul, un cetățean ucrainean, care le-a relatat că nu se mai poate deplasa întrucât are pană, nu are roată de rezervă și nu are bani asupra sa, iar ajutorul solicitat va sosi în ziua următoare.

Polițiștii s-au mobilizat, au apelat la sprijinul câtorva cetățeni și împreună cu aceștia au dat jos roata, s-au deplasat la o vulcanizare unde a fost schimbată anvelopa, apoi au revenit la șofer și au remediat defecțiunea.

Întrucât șoferul rămăsese și fără hrană, polițiștii i-au oferit băuturi calde și alimente.

Înainte de a pleca la drum, cetățeanul ucrainean, recunoscător, le-a mulțumit polițiștilor pentru sprijinul acordat și a primit recomandări de la aceștia pentru a circula în siguranță pe timp de viscol.

Sursa: Realitatea de Braila