Odată cu ridicarea restricțiilor începând cu 1 iunie, sala de spectacole la piesele de Teatru pot fi ocupate la o capacitate de 70%. Teatrul maria Filotti Brăila a scos la vânzare biletele pentru spectacolele programate în luna iunie. Accesul în sala de spectacol se face cu masca de protecție, dar fără alte condiții. Locurile puse în vânzare păstrează distanțarea socială. Biletele pentru spectacolele din luna iunie se pot achiziționa deja online, dar și în agenție.

Vineri, 4 iunie, la Teatrul „Maria Filotti” Brăila se va juca spectacolul „ASTA-I TINEREȚEA NOASTRĂ”, de Kenneth Lonergan/ traducerea – Radu Iacoban (spectacol reprogramat din 24 APRILIE ). Distribuția: Nicholas Cațianis, Blanca Doba, Ciprian Chiricheș

“Am avut șansa să-l cunosc pe Kenneth Lonergan – autorul, nu persoana – într-o librarie mică din New York. Eram acolo cu o echipă de oameni talentați, selectați de Andrei Șerban în cadrul Academiei Itinerante care îi poartă numele, coordonați fiind de doamna Corina Șuteu.

Și răsfoind în libraria asta tot felul de texte, care mai de care mai dramatice, comice sau contemporane, am dat cu cu ochii de «Asta-i Tinerețea noastră» sau «This is Our Youth», ca sa fiu mai sincer si precis. Mi-am zis: «Uite un text cu tineri, dar nu numai pentru tineri. Nu aveam aspirații regizorale pe vremea aceea, dar îmi era clar că voiam să fac parte dintr-un spectacol care să aibă acest text ca punct de plecare” – declară regizorul Radu Iacoban.

Sâmbătă, 5 iunie, de la ora 18:00, la Teatrul „Maria Filotti” Brăila poate fi vizionat spectacolul „DOI PE UN BALANSOAR”, de William Gibson. Direcția de scenă: Victor Ioan Frunză/ Scenografia & foto: Adriana Grand

„O poveste de iubire, o complicată relație de dragoste dintre un avocat și o dansatoare, într-un New York imposibil. O femeie care atrage ca un magnet bărbați nepotriviți, escroci sentimentali, cinici, victima perfectă, cea care rămâne deobicei singură, nefericită, fără de noroc și care într-o zi cunoaște un bărbat, primul din viața ei, care nu vrea să profite de ea, cel care o transformă dintr-o persoană singuratică, plină de complexe, într-o femeie mândră de frumusețea ei. Însă acea zi minunată trece, dispare, odată cu cel care o iubise cu adevărat”, precizează reprezentanții Teatrului.

Duminică, 6 iunie, în Sala Mare, de la ora 18.00, se joacă piesa VIȚELUL DE AUR de Ilf si Petrov, regia Radu Iacoban, dramatizare Eugen Gyemant. Scenografie: Tudor Prodan. Light design: Bogdan Gheorghiu. Sound design: Aida Sosic. Asistenta de regie și mișcare scenică: Blanca Doba. Distribuția: Nicholas Cațianis JR.,Narcisa Novac, Ciprian Brașoveanu, Liviu Pintileasa, Vlad Volf , Adrian Ștefan, Ciprian Chiricheș.

„Din miile de istorii ale omenirii, am decis să aleg o poveste despre un erou a cărui unică și tragică vină este aceea că s-a născut în țara greșită. Rusia din ,,Vițelul de aur” se descotorosea de țarism, spiritualitate, idealuri deșarte și îmbracă hainele ponosite și practice ale comunismului. Pentru inadaptatul Ostap Bender, eroul naiv al poveștii noastre, această schimbare este absolut inacceptabilă. El visează ,,femei, expresuri albastre, o mare azurie, un vapor alb, un smoching aproape nepurtat, un lacheu japonez, un biliard propriu, dinți de platină, ciorapi necârpiți, mâncăruri gătite numai cu unt și mai ales gloria și puterea pe care o dau banii. Avem de-a face cu o aventură inițiată de un individ ale cărui idealuri se sparg de orizontul arid și inexpugnabil al unei societăți care devine pe nesimțite din ce în ce mai docilă și îndobitocită. Adică, mai simplu, o comedie cu dimensiuni tragice. ” spune regizor Radu Iacoban

Sursa: Realitatea de Braila