ACS Sport Plus Braila a inceput jocurile de verificare in vederea participarii in Div a A 2 de senioare a tarii. Echipa braileana de volei a sustinut la sfarsitul saptamanii trecute un prim test in compania colegei de serie, CSU Hygienum Galati, echipa nou infiintata dupa retragerea celor de la CSU Belor din prima Divizie. A fost o victorie cu 3-0 pentru galatence, 28-26, 25-17, 26-24 pe seturi.

ACS Sport Plus Braila va debuta in Divizia A2, seria Est, pe 23 octombrie.

„Au fost momente de joc de volei spectaculos. Pregatirea temeinica din perioada anterioara ne-a aratat ca suntem in grafic. Avem o echipa competitiva, dar mai avam nevoie de 2-3 jucatoare. Vom vedea daca gasim reursele finaciare. Pana la acea data vom avea jocuri amicale aproape in fiecare saptamana. Avem un lot de jucatoare tinere, dar cu potential ridicat, ceea ce ne face sa credem ca vom avea o participare o onorabila in campionat” a declarat Constantin Baciu, presedintele ACS Sport Plus Braila.

Sextetul de baza utilizat de antrenorul Nicusor Harabagiu a fost: Alexandra Laurici, Dutu Melania, Nedelcu Elena, Margarit Catalina, Belu Maria, Staicu Nadia si Rusnoiu Alegria.

Dutu, Nedelcu si Margarit sunt formate la clubul brailean a carui echipa are o medie de varsta de sub 17 ani.

Proiectul este sustinut de catre Consiliul Judetean Braila.

