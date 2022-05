Sportivii de la Clubul Daos din Brăila, antrenați de Daniel Cernat, au participat duminică, 1 mai 2022, la două competiții importante, care s-au desfășurat în aceeași zi, la București. În prima parte a zile a ajut loc Campionatul Național de BJJ, ediția a IV-a, pentru copii, juniori și juvenili, iar în a doua parte a zilei, Bucharest Open NO GI (fară kimono). Clubul Daos din Brăila a fost prezent la aceste competiții cu un număr de 9 sportivi. dintre care 5 participanți la Campionatul Național și 4 la Bucarest Open. Brăilenii au obținut 5 medalii de aur, o medalie de argint și 3 medalii de bronz.

La copii, Iordache Giorgio a obținut medalia de aur la GI în categoria 52 kg, Roșca Ștefan a obținut medalia de aur la GI în categoria 42 kg, Gheorghiță Ailine a obținut medalia de aur la GI în categoria 26 kg. Orzan Alisa a obținut medalia de bronz la GI în categoria 47 kg, Dinu Octavian a obținut medalia de aur la GI în categoria 56 kg.

La adulți, Oatu Ionuț Vincențiu a obținut medalia de aur la NO GI în categoria -73 kg adult începători, Ion Cosmin a obținut medalia de argint la NO GI în categoria +97 kg master intermediar, Răzvan Boldeanu a obținut medalia de bronz la NO GI în categoria – 79kg adult începător. Ghețu Costin a obținut medalia de bronz la NO GI în categoria -61 kg adult intermediar.

„Mă bucur că am putut fi prezenți la aceste două competiții unde au fost prezenți, în total, aproape 400 de sportivi. De data aceasta am reușit să participăm cu un lot restrâns de 9 sportivi, 5 la campionatul național și 4 la Bucharest Open. Au fost două competiții importante și rezultatele pot spune că sunt pe măsură. La copii am mers foarte bine, obținând 4 titluri de campion national cu 5 sportivi participanți.

Vreau să îi felicit pe fiecare în parte și să le mulțumesc pentru munca depusă. O să încep cu cea mai mică, Gheorghiță Ailine, care, deși este la a doua ei competiție, a reușit să nu piardă nici macar un punct, atât în semifinală, scor 9-0, cât și în finală, scor 16-0. Pot spune despre ea că este o fată silitoare, foarte atentă la antrenament, ea reușind într-un timp realativ scurt să își însușească un bagaj de tehinici care au ajutat-o să obțină titlul de campion național. Orzan Alisa este un sportiv mai expermentat, care, de asemenea, nu a pierdut nici un punct în semifinală, dar, din păcate, a pierdut la decizia arbitrului, ea reușind să câștige apoi detașat finala mică, scor 15-0, astfel obținând medalia de bronz. Dinu Octavian este de asemeana un sportiv începător. El este la a doua competiție și m-a surprins prin determinarea sa, câștigând semifinala după o revenire, scor 5-4, și finala în fata unui sportiv expermentat din Deva cu scorul de 6-0, el reușind să obțină titlul de campion național. Roșca Ștefan este un sportiv experimentat, ușor emotiv, dar cu multe participări la campionate. El a reușit de asemea să obțină titlul de campion national după o finală palpitantă cu multe răsturnări de situație. Iordache Giorgio este cel mai experimentat din lotul prezent la acest campionat, el având până în prezent multiple titluri și a comfirmat și de data aceasta, obținând titlul de camion national după o finală strânsă în fața unui sportiv din București.

Competiția de adulți a adunat la start sportivi din: România, Republica Moldova, Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Spania. Oatu Ionuț Vincențiu. fiind la prima să participare la o competiție, m-a uimit atât pe mine cât și pe cei prezenți, el resuind să obțină medalia de aur într-o categorie cu 16 sportivi participanți. Răzvan Boldeanu, un sportiv tânăr, ambițios, care prin doua victorii a reușit să obțină medalia de bronz. Ghețu Costin este un sportiv tânăr, dornic de luptă, care, din păcate, nu reușește să se antreneze alături de noi pe tot parcusul anului, el find elev al Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța. El a reușit să obțină meladia de bronz. Ion Cosmin este un sportiv experimentat al clubului nostru, cu multe participări la competiții, atât naționale cât și internaționale, și cu multe rezultate în toți acești ani, din păcate el accidentandu-se în finală, reușind astfel o medalie de argint. Vreau să îi felicit pe toți să le spun că sunt mândru de ei, că le apreciez munca depusă și implicarea lor competională. Le mulțumesc și părinților care îi susțin pe sportivi și îi asigur că aceste rezultate nu sunt o simplă întâmplare. Sunt rezultate muncite și pe viitor vom demonstra că Brăila este un nume în sportul de contact, atât național cât și internațional” a spus antrenorul Daniel Cernat.

Sursa: Realitatea de Braila