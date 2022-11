La data de 15 Noiembrie, 2022, Curtea de Apel București a dat câștig de cauza WEBUILD , care a solicitat CNAIR o extensie a lucrărilor cu 193 de zile și la plata unor daune in valoare de aproape 30 de milioane de lei. Reprezentanții CNAIR, se așteptau la acest verdict si astfel pică termenul de finalizare a lucrărilor la jumătatea lunii Decembrie 2022. Așadar , Statul bun de plata , ce sa mai zic . Ne am îmbătat și noi putin cu apa rece …

Astfel, judecătorii de la Curtea de Apel București au admis apelul Asocierii de firme Webuild (ex Astaldi) – Ihi Infrastructure Systems Co. Ltd și au schimbat în totalitate o deciziei a Tribunalului București de anul trecut, stabilind că asocierea de firme care construiește podul este îndreptățită să beneficieze de o extensie a perioade de execuție a obiectivului de 193 de zile. Mai mult, CNAIR este obligată prin decizia definitivă a Curții de Apel București și la plata unor despăgubiri reprezentând pierderile și profitul nerealizat de asocierea de firme în urma întârzierilor lucrărilor din motive care nu țin de constructor.