Accident grav în Călărași între un autocar cu peste 60 de persoane și un TIR. A fost activat Planul Roșu

Publicat 9 iul. 2026, 16:16 Actualizat 9 iul. 2026, 16:26

Un accident rutier grav a avut loc joi după-amiază în zona localității Drajna, din județul Călărași, după ce un autocar în care se aflau aproximativ 61 de persoane a fost implicat într-o coliziune cu un autocamion încărcat cu radiatoare. Printre pasagerii din autocar se aflau și mai mulți copii.

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