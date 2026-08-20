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Toate scenariile pentru pensiile românilor. De unde vin banii?

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat20 aug. 2026, 18:42
Actualizat20 aug. 2026, 20:42
SursăRealitatea PLUS

Iar fără indexarea veniturilor puterea de cumpărare va continua să scadă și va crește riscul românilor aflați la un pas de sărăcie! Deja 2,7 milioane de români încasează pensii sub valoarea coșului de consum. Inclusiv președintele Consiliului Fiscal a spus că e nevoie de o indexare.

Scenariile analizate pentru pensii

INDEXARE CU 7%

Pensia minimă – 1.281 de lei - 89,67 lei – pensie finală – 1.371 lei

Pensie 2.000 de lei -140 lei – pensie finală 2.140 lei

Pensie 3.500 de lei - 245 lei – pensie finală 3.745 lei

INDEXARE CU 10%

Pensia minimă – 1.281 de lei - 128 lei – pensie finală 1.409 lei

Pensie 2.000 de lei - 200 lei – pensie finală 2.200 lei

Pensie 3.500 de lei - 350 lei – pensie finală 3.850 lei

Cu cât ar trebui să crească pensiile pentru a acoperi puterea de cumpărare?

SCENARIU: INDEXARE CU 12%

Pensie 1.500 de lei - 180 de lei

Pensie 2.000 de lei - 240 de lei

Pensie 2.500 de lei - 300 de lei

Pensie 3.000 de lei - 360 de lei

Pensie 4.000 de lei - 480 de lei

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