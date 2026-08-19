Accident mortal în București: o tânără de 29 de ani a murit, iar mama și fiica ei au fost rănite

Un accident grav s-a produs miercuri după-amiază pe Șoseaua Gării Cățelu din București, unde trei persoane din aceeași familie au fost lovite de un autocamion.
În urma impactului, o femeie în vârstă de 29 de ani și-a pierdut viața. Mama acesteia, în vârstă de 57 de ani, și fetița de 8 ani au fost grav rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Accidentul s-a produs în apropierea unei treceri de pietoni semaforizate. Polițiștii încearcă acum să stabilească cine avea culoarea verde în momentul în care cele trei persoane au traversat.
Șoferul autocamionului le-a declarat anchetatorilor că pentru el semaforul era verde și că nu le-ar fi văzut pe victime înainte de impact.
„Am trecut pe verde semaforul”, a spus conducătorul camionului, care a mai afirmat că nu își amintește exact momentul impactului și că a simțit doar că s-a întâmplat ceva.
Camerele de supraveghere din zonă au surprins accidentul, însă imaginile nu permit deocamdată stabilirea fără dubiu a culorii semaforului pentru fiecare dintre participanții la trafic.
Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, cele trei victime ar fi traversat împreună, foarte aproape una de cealaltă. Autocamionul se deplasa în coloană către Șoseaua Pantelimon.
La locul accidentului au ajuns rapid echipajele de intervenție și polițiștii rutieri. Din cauza tragediei, circulația în zonă a fost blocată pe ambele sensuri.
Șoferul autocamionului a fost verificat cu aparatele din dotarea Brigăzii Rutiere. Rezultatul testului pentru alcool a fost zero, iar testarea pentru substanțe psihoactive a fost negativă.
Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul și cine a încălcat regulile de circulație.
În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt efectuate in rem pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
Polițiștii analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere, declarațiile martorilor și toate celelalte probe care ar putea clarifica momentul în care s-a produs tragedia.