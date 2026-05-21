Alertă alimentară în România! Un produs care conține o toxină periculoasă, retras de la raft

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis joi o alertă alimentară privind un lot de fistic crud. Pentru că este considerat periculos pentru sănătate, produsul a fost retras de pe rafturi.

Este vorba despre produsul „Orlandos Maestro Fistic Deco jit Crud Mărunțit”, vândut în magazinele Selgros. Potrivit ANSVSA, măsura a fost luată din cauza detectării Ochratoxinei A, o toxină periculoasă produsă de anumite mucegaiuri.

Consumat în cantități mari, produsul poate fi periculos pentru sănătate, motiv pentru care a fost retras de la vânzare.

ORLANDOS MAESTRO FISTIC DECOJIT CRUD MĂRUNȚIT – 150 g

Producător: ORLANDOS IMPORT EXPORT 2001 SRL

Lot: L1803267

Data expirării: 31.03.2027

Ce trebuie să facă persoanele care au cumpărat produsul

Clienții care au cumpărat acest produs sunt rugați să nu îl consume. ANSVSA recomandă consumatorilor să îl distrugă sau să îl returneze magazinului.

Persoanele care au achiziționat acest lot de fistic își vor primi banii înapoi, chiar dacă nu mai dețin bonul fiscal pentru a-l prezenta.