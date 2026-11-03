Alexandru Rogobete anunță că presiunea financiară asupra sistemului de sănătate s-a redus. Ce se întâmplă cu banii pentru spitale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat marți, 3 noiembrie 2026, că presiunea financiară asupra sistemului sanitar s-a redus semnificativ după rectificarea bugetară.
Oficialul a anunțat că fondurile suplimentare vor permite finanțarea programelor naționale de sănătate și a serviciilor medicale critice, inclusiv a celor de urgență.
Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, unde ministrul a evaluat stadiul lucrărilor la noul Centru de Mari Arși pentru Copii și investițiile în infrastructura medicală pediatrică.
Bugetul Sănătății a fost suplimentat cu 8,3 miliarde de lei
Potrivit lui Alexandru Rogobete, prima rectificare bugetară a adus sistemului de sănătate fonduri suplimentare de 8,3 miliarde de lei. Din această sumă, 1,2 miliarde de lei revin Ministerului Sănătății, iar 7,1 miliarde de lei au fost alocate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Banii sunt destinați finanțării serviciilor medicale, programelor naționale de sănătate și achitării datoriilor către spitale și farmacii. O parte din fonduri va susține și serviciile de urgență.
„Le pot da asigurări pacienților că criza financiară din sistemul de sănătate s-a diminuat semnificativ, că odată cu rectificarea bugetară sumele necesare pentru programele naționale, dar și pentru zonele critice din spitale vor fi alocate începând din această săptămână și automat această presiune și această tensiune o să dispară”, a declarat ministrul.
Fonduri suplimentare pentru serviciile de urgență
Alexandru Rogobete a precizat că finanțarea serviciilor de urgență va fi suplimentată cu 200 de milioane de lei. Măsura urmărește să asigure funcționarea serviciilor medicale și să reducă presiunea asupra spitalelor.
Fondurile suplimentare sunt importante pentru unitățile de primiri urgențe și pentru secțiile care tratează pacienți în stare critică.
Ministrul a anunțat că banii alocați prin rectificare vor permite și susținerea programelor naționale de sănătate, astfel încât spitalele să poată continua tratamentele și serviciile destinate pacienților.
Banii pentru spitale și programele naționale de sănătate
Din suma alocată CNAS, o parte va acoperi datoriile pentru serviciile medicale furnizate de spitale și farmacii. Finanțarea vizează și programele naționale pentru pacienții cu boli grave, inclusiv cei cu afecțiuni oncologice, cardiovasculare și diabet.
În zilele precedente, ministrul afirmase că suplimentarea bugetară ar trebui să reducă situațiile în care spitalele nu dispun de resurse suficiente pentru a comanda medicamente și a menține stocurile necesare tratamentelor.
Cu toate acestea, nevoile sistemului sanitar rămân ridicate, iar finanțarea suplimentară trebuie să acopere cheltuieli urgente și obligații financiare acumulate.
Vizită la Spitalul „Grigore Alexandrescu”
În timpul vizitei la unitatea medicală din București, Alexandru Rogobete a evaluat stadiul lucrărilor la Centrul de Mari Arși pentru Copii și investițiile destinate infrastructurii medicale pediatrice.
Proiectul face parte din eforturile de dezvoltare a capacității de tratare a copiilor cu arsuri grave, o categorie de pacienți care necesită îngrijire specializată și resurse medicale importante.
Ministrul a susținut că fondurile alocate prin rectificarea bugetară vor contribui la diminuarea presiunii financiare asupra sistemului, însă eficiența măsurilor va depinde de modul în care banii vor ajunge la serviciile și unitățile medicale care au nevoie de ei.