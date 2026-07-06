Anca Alexandrescu: „Adevărul în cazul Pașca este undeva la mijloc!”

Publicat 6 iul. 2026, 21:21 Sursă Realitatea PLUS

Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a abordat, în debutul emisiunii sale, principalele teme de actualitate, de la blocajul politic și situația economică a României până la dosarul care îl vizează pe Viorel Pașca. Jurnalista a susținut că în acest caz „adevărul este undeva la mijloc” și a cerut ca ancheta să fie analizată cu echilibru, fără verdicte înainte de finalizarea procesului.

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