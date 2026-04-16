Anca Alexandrescu, despre interviul președintei CCR: „Doamna Tănăsescu a ieșit să facă acest interviu de frică”

Opinia mea este că cel puțin doamna Tănăsescu a ieșit să facă acest interviu de frică, pentru că văd ce se întâmplă și în Ungaria, că lucrurile se pot schimba și nimeni nu este protejat de sistem pe viață. Că vine un moment în viață când trebuie să plătești. Și am văzut lucrul acesta de nenumărate ori și după epoca Kovesi-Coldea, când toți credeau că sunt de neatins, toți au trecut pe acolo pe unde trebuie să treacă și cei care au anulat alegerile în decembrie 2024.

Doamna Simina Tănăsescu nu face altceva decât să întărească și mai puternic faptul că au dat o lovitură de stat, că a fost o decizie politică cu sprijin de la Bruxelles. Ce caută doamna Tănăsescu să folosească în discursul său că decizia lor a fost întărită de Comisia Europeană? Păi ce treabă are Comisia Europeană cu decizia Curții Constituționale din România? Și nu, Comisia de la Veneția nu a validat decizia Curții Constituționale, ba dimpotrivă, raportul Comisiei de la Veneția a spus foarte clar că și-au depășit atribuțiile. Este încă o dovadă că nu au avut niciun fel de probe care să susțină anularea alegerilor. Povestea cu televizorul și glumițele pe care le face doamna Tănăsescu sunt ridicole.

Oricum, Curtea Constituțională a fost dusă în derizoriu de către toate partidele politice, că toți au folosit Curtea Constituțională în funcție de interesele pe care le-au avut. Când nu puteau să ia decizii politice, împingeau subiectul la Curtea Constituțională. Iar doamna ce vrea să spună? Care sunt argumentele juridice, pentru că Curtea Constituțională nu are în atribuții să se pronunțe ca o instanță.

Deci nu a existat niciun argument pe baza legii de funcționare a CCR care să ducă la anularea alegerilor. Cât despre anecdotele doamnei Simina Tănăsescu, să ne lase. Să plece toți, din punctul meu de vedere trebuie schimbată în totalitate și fundamental Curtea Constituțională, în primul rând principiul de numire a celor de la Curtea Constituțională. Desființată nu cred că se poate desființa, cel puțin până se schimbă Constituția. În primul rând să nu mai fie desemnați de președinte, de parlament, de partidele politice și așa mai departe.

Doamna s-a referit strict la ce am văzut și noi, documente care nu susțin sub nicio formă anularea alegerilor. Nu a existat niciun fel de element acolo care să ducă la anularea alegerilor.

Vine și momentul plecării lui Bolojan, pentru că vine, oricâte iluzii își face. Am văzut astăzi și o să vorbesc și diseară, pe doamna Oana Gheorghiu. Păi a arătat de ce vor să mai stea la guvernare, pentru că vor să prăduiască tot ce mai are statul român, companiile care sunt profitabile. Sigur, împachetate frumos, că le listează la bursă, nu, ăsta a fost scopul lor de la început, să vândă tot ce mai are statul român. Din acest motiv Bolojan trebuie să plece cât mai repede posibil, ca să nu apuce acești trădători și vânzători de țară să vândă și ce mai are România. Puțin, foarte puțin față de ce a avut, dar măcar asta să putem să conservăm și să le înmulțim în interesul României și al cetățenilor români.

Ilie Bolojan nu va vrea să plece, pentru că el are o misiune, este foarte clar, a fost pus de sistem acolo, are sprijin din afara țării, misiunea lui nu este dusă la capăt și atunci nu va pleca de bunăvoie, s-a lipit de scaun până când va reuși să îndeplinească tot ce i s-a cerut. El are un to do list, ca și cei de la USR. Dar va pleca domnul Bolojan foarte curând, cu siguranță votul de luni de la PSD va fi cu 9 în față, deci peste 90% din membrii PSD vor vota să plece Bolojan și da, se va depune și moțiune de cenzură și va pleca Bolojan. Și trebuie făcută curățenie în țară.

Astăzi Sorin Grindeanu a fost la Palatul Cotroceni la domnul Nicușor Dan, pot să vă spun că a durat 10 minute întâlnirea și în niciun caz discuția pe care a avut-o cu Nicușor Dan nu a schimbat dorința PSD de a-l da jos pe Ilie Bolojan.