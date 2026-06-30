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Armata Română face angajări masive: aproape 7.000 de posturi scoase la concurs în toată țara

armata română

armata română

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 19:17

Ministerul Apărării Naționale a anunțat scoaterea la concurs a aproape 7.000 de posturi de soldat și gradat profesionist (SGP), disponibile în mai multe județe din țară.

Potrivit autorităților, această campanie de recrutare reprezintă unul dintre cele mai ample programe din ultimul deceniu, fiind corelată cu procesul de modernizare a armatei și cu necesitatea de întinerire a efectivelor.

Reprezentanții ministerului au precizat că, începând cu 7 septembrie, mii de candidați declarați admiși vor intra în serviciul militar în cele 38 de județe unde se desfășoară recrutările.

Pentru înscriere, candidații trebuie să aibă între 18 și 45 de ani și minimum 10 clase finalizate. Nu este necesară experiență militară anterioară și nici studii superioare.

Oficialii MApN transmit că noii angajați vor beneficia de salariu stabil încă din prima zi de activitate, asistență medicală și posibilitatea unei cariere în structurile armatei.

Înscrierile se fac la Centrele Militare Zonale din fiecare județ sau online, prin platforma oficială a ministerului.

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