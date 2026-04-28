Câinii nu mai pot fi legați în lanț în Uniunea Europeană

Noi reguli drastice pentru proprietari și termenele de implementare în România.

Parlamentul European a adoptat marți, cu 558 de voturi pentru, 35 împotrivă și 52 de abțineri, primele norme la nivelul Uniunii Europene privind bunăstarea câinilor și pisicilor. Noile reguli vizează reproducerea, adăpostirea, trasabilitatea, importul și modul în care sunt tratate animalele de companie, în încercarea de a uniformiza standardele în toate statele membre.

Unul dintre cele mai importante puncte ale legislației este obligativitatea microcipării și înregistrării tuturor câinilor și pisicilor din Uniune, inclusiv cele deținute de persoane fizice. Datele vor fi introduse în baze de date naționale interconectate, astfel încât animalele să poată fi urmărite mai ușor. Pentru crescători, vânzători și adăposturi, termenul de implementare este de patru ani.

În cazul proprietarilor obișnuiți, regulile vor intra în vigoare treptat: după 10 ani pentru câini și 15 ani pentru pisici.

Interdicții privind reproducerea și tratamentul animalelor

Noua legislație interzice reproducerea între animale înrudite, precum și împerecherea celor cu trăsături extreme care le pot afecta sănătatea. Sunt interzise și intervențiile fizice făcute în scopuri comerciale sau pentru competiții, precum și legarea animalelor de obiecte, cu excepția cazurilor medicale. De asemenea, utilizarea zgărzilor de forță sau a celor strangulante fără sisteme de siguranță nu va mai fi permisă.

Noile norme se aplică și animalelor aduse din afara Uniunii Europene. Câinii și pisicile destinate vânzării trebuie microcipate înainte de intrare și înregistrate ulterior într-o bază de date națională. Pentru deplasările necomerciale, proprietarii vor trebui să înregistreze animalul cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de intrarea în UE, dacă acesta nu este deja înregistrat într-un stat membru.

Comerțul cu animale și presiunea publică pentru reguli mai stricte

Datele arată că aproximativ 44% dintre cetățenii UE dețin un animal de companie, iar 74% susțin măsuri mai stricte pentru protecția acestora. Piața de profil este estimată la 1,3 miliarde de euro anual, iar o mare parte din tranzacții se realizează online.

Oficial european: „Un animal de companie nu este un obiect”

Veronika Vrecionová, raportoare a proiectului, a subliniat importanța noilor reguli:

„Astăzi am făcut un pas important în direcția îmbunătățirii comerțului cu câini și pisici din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este clar: un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie. În sfârșit, avem norme mai stricte privind reproducția și trasabilitatea, care ne vor ajuta să luptăm împotriva celor care văd animalele ca pe un mijloc de a obține un profit rapid. În același timp, echilibrăm condițiile de concurență pentru crescătorii onești din UE”.