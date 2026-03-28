Cazuri de malarie confirmate în România: ministrul Alexandru Rogobete explică situația și recomandă vaccinarea înainte de călătoriile în zone exotice

Autoritățile sanitare din România au confirmat noi cazuri de malarie, însă oficialii dau asigurări că nu există risc de transmitere locală. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că toate îmbolnăvirile identificate sunt cazuri „importate”, apărute în urma unor călătorii în zone tropicale.

Cazuri importate, fără transmitere în România

Potrivit ministrului, infecțiile au fost contractate în Africa, unde o familie aflată în vacanță a fost expusă la înțepătura țânțarilor purtători ai parazitului.

Trei copii au fost inițial evaluați într-o unitate medicală din Iași, iar ulterior transferați la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din București. În urma analizelor, doi dintre minori au fost confirmați cu malarie, în timp ce al treilea nu a fost diagnosticat cu această boală.

Medicii transmit că pacienții sunt în stare bună, sub tratament și în afara oricărui pericol.

Cum se transmite malaria

Ministrul Sănătății a ținut să clarifice un aspect important: malaria nu se transmite de la om la om.

Boala este cauzată de parazitul Plasmodium și se transmite exclusiv prin înțepătura țânțarilor infectați din genul Anopheles, specifici regiunilor tropicale și subtropicale. În România, acest tip de transmitere nu există, ceea ce reduce semnificativ riscul de răspândire internă.

Recomandări pentru românii care călătoresc

Alexandru Rogobete recomandă tuturor persoanelor care intenționează să călătorească în zone exotice să respecte măsurile de prevenție.

Printre acestea se numără:

vaccinarea înainte de plecare, acolo unde este posibil

administrarea tratamentelor profilactice recomandate

consultarea informațiilor oficiale publicate de Institutul Național de Sănătate Publică

utilizarea măsurilor de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari

Specialiștii atrag atenția că fiecare destinație are riscuri specifice, iar prevenția este esențială pentru evitarea unor probleme de sănătate.

Situație monitorizată de autorități

Ministerul Sănătății precizează că astfel de cazuri au mai fost înregistrate și în anii anteriori, însă toate au avut aceeași caracteristică: au fost importate.

Autoritățile sanitare monitorizează permanent situația și dau asigurări că nu există motive de îngrijorare pentru populația generală.

Respectarea recomandărilor medicale și informarea înainte de plecare rămân cele mai eficiente metode de prevenție.