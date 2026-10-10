Cutremur de magnitudine 7,7, urmat de 45 de replici

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 07:53

Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 a lovit vineri, 9 octombrie, provincia Herrera din Panama, avarând clădiri și determinând emiterea unei alerte de tsunami pentru mai multe țări din regiune.

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