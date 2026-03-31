El este Aurel Frandeș, pădurarul care le-a salvat pe Rebeca și Melisa. Le-a cărat 3 kilometri: una în spate, cealaltă în brațe

Se spune că viața bate filmul, iar adevărații eroi nu poartă pelerină. Este și cazul lui Aurel Frandeș, pădurarul care le-a salvat pe Rebeca și Melisa, fetițele de 4 și 5 ani, dispărute dintr-o curte din comuna Târnăveni, județul Mureș.

În timp ce autoritățile le căutau de aproximativ 24 de ore, inclusiv cu un elicopter de tip Black Hawk, micuțele au fost găsite de Aurel Frandeș în vârful unui deal izolat, aflat la marginea unei păduri din zonă.

Imediat, a alertat autoritățile și, pentru că fetițele erau speriate și plângeau, iar terenul era foarte dificil și autoritățile nu puteau interveni în zonă, Aurel Frandeș le-a transportat: pe una în spate și pe cealaltă în brațe.

După aproximativ 3 kilometri de mers, îngerul fără aripi al Melisei și Rebecăi s-a întâlnit cu echipele de intervenție, cărora le-a predat pe cele două copile tefere și nevătămate.

”Colegul nostru, Aurel Frandeș, pădurar la Ocolul Silvic Luduș, Direcția Silvică Mureș, le-a salvat pe cele două fetițe date dispărute în Târnăveni.

După ce a participat mai bine de 36 de ore la căutări, le-a găsit pe cele două micuțe la marginea unei păduri, în vârful unui deal izolat. Fetițele erau speriate și plângeau. Aurel Frandeș a anunțat imediat autoritățile, însă, pentru că terenul era foarte dificil, iar echipele nu puteau interveni în zonă, el a fost nevoit să coboare, transportând pe una dintre fetițe în spate, iar pe cealaltă purtând-o în brațe. După o distanță de 3 kilometri, Aurel Frandeș s-a întâlnit cu autoritățile și le-a predat pe fetițe în siguranță.

Suntem mândri de fapta colegului nostru, îl felicităm și îi adresăm mulțumiri pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut pentru a ajuta comunitatea locală”, a transmis Romsilva pe Facebook.