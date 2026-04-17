Fost primar din Iași, condamnat definitiv la 19 ani de închisoare pentru viol, dat în urmărire națională

Fostul primar al Iașiului, Ionel Onofraș, a fost condamnat definitiv la aproape 20 de ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală asupra unor minore. După pronunțarea sentinței, acesta nu a fost găsit la domiciliu și a fost dat în urmărire la nivel național.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, pe 15 aprilie a fost primit un mandat de executare a pedepsei de 19 ani și 4 luni de închisoare, emis de Judecătoria Iași pe numele unui bărbat de 68 de ani.

La momentul punerii în aplicare a mandatului, acesta nu a fost identificat la domiciliu, astfel că polițiștii au demarat activități specifice de căutare și au dispus darea sa în urmărire națională. Autoritățile au precizat că vor lua măsurile legale în funcție de evoluția verificărilor.

Decizie definitivă în dosar

Curtea de Apel Iași a pronunțat, pe 15 aprilie 2026, o hotărâre definitivă în dosarul în care fostul edil era acuzat de viol și agresiune sexuală. Instanța a menținut, în mare parte, sentința inițială stabilită de Judecătoria Iași, respectiv pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare, operând doar modificări punctuale privind unele măsuri dispuse anterior.

Dat în urmărire națională

După rămânerea definitivă a sentinței, polițiștii au încercat să îl ridice de la domiciliu pentru a-l încarcera, însă acesta nu a fost găsit. În aceste condiții, pe numele lui Ionel Onofraș a fost emis un mandat de urmărire națională, urmând ca, după depistare, să fie dus în penitenciar pentru executarea pedepsei.

Abuzurile, comise în studioul foto

Cazul a ieșit la iveală în 2022, când o adolescentă de 14 ani a reclamat abuzurile suferite. Anchetatorii susțin că faptele ar fi avut loc în perioada 2020–2021, în studioul foto al lui Onofraș. Ulterior, tânăra a aflat că nu este singura victimă, alte trei minore fiind abuzate în condiții similare, și a decis să își informeze părinții, care au sesizat poliția.

În urma plângerilor, anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliul și studioul fostului primar, de unde au ridicat mai multe dispozitive de stocare pentru verificări. La acel moment, IPJ Iași anunța că suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările au continuat în cadrul dosarului penal deschis pentru viol și agresiune sexuală.