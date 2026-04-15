Întâlnire de taină între Ilie Bolojan și Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în plină tensiune a scenei politice românești

O întâlnire desfășurată fără anunț oficial a avut loc la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan s-a întâlnit față în față cu Ilie Bolojan. Discuția, potrivit informațiilor disponibile, ar fi durat aproximativ două ore și vine într-un moment politic sensibil, marcat de tensiuni în interiorul coaliției de guvernare.

Întâlnire neanunțată în mijlocul negocierilor politice

Evenimentul nu a fost comunicat public de niciuna dintre părți înainte de desfășurare, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile privind subiectele abordate.

Sursele Realitatea Plus indică faptul că președintele Nicușor Dan l-ar fi convocat pe Ilie Bolojan pentru o discuție amplă legată de situația actuală a guvernării și de viitorul coaliției.

Întâlnirea vine într-un context în care Partidul Social Democrat a transmis că nu își mai dorește continuarea guvernării cu Ilie Bolojan în funcția de premier.

Presiuni în creștere asupra funcției de premier

Totodată, în spațiul discuțiilor politice se menționează că următorul pe lista de întâlniri și discuții ar urma să fie Sorin Grindeanu, într-un proces de consultări aflat în desfășurare.

În acest moment, însă, discuțiile se poartă într-un climat de incertitudine și discreție, fără poziții publice clare din partea principalilor actori implicați.

Tema centrală a negocierilor pare să fie stabilitatea guvernării și echilibrul din interiorul coaliției, în condițiile în care tensiunile politice s-au accentuat în ultimele zile.

Nicușor Dan și PSD, între compromis și presiune politică

Miza principală a discuțiilor rămâne direcția în care va evolua coaliția: dacă președintele Nicușor Dan va accepta solicitările venite din partea PSD sau dacă social-democrații vor fi convinși să continue guvernarea în actuala formulă.

În acest moment, ambele scenarii rămân deschise, iar deciziile par să depindă de negocieri intense desfășurate în spatele ușilor închise.

Moment decisiv anunțat pentru 20 aprilie

Un punct de cotitură este așteptat în jurul datei de 20 aprilie, când Partidul Social Democrat ar urma să ia o decizie finală privind continuarea participării la guvernare și poziția față de Ilie Bolojan.

Tot atunci ar putea deveni clar dacă PSD va solicita oficial schimbarea premierului și cum va fi configurată mai departe structura coaliției de guvernare.

Până atunci, scena politică rămâne marcată de negocieri discrete, semnale contradictorii și o tensiune tot mai vizibilă între principalii actori ai puterii.