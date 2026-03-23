Ionuț Radu, reacție după accidentare: „Vom reveni mai puternici”. Nicio mențiune despre națională
Ionuț Radu, reacție după accidentare: „Vom reveni mai puternici”. Nicio mențiune despre națională
Ionuț Radu a transmis primul mesaj după accidentarea suferită în partida disputată de Celta Vigo, oferind câteva detalii despre starea sa și planurile imediate.
La o zi după incident, portarul român a publicat un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a exprimat dezamăgirea față de rezultat și le-a mulțumit fanilor pentru susținere.
Acesta a recunoscut momentul dificil prin care trece echipa și a subliniat că își dorește ca această perioadă să devină un motiv de mobilizare pentru meciurile următoare.
În același timp, a anunțat că va efectua investigații medicale pentru a afla exact cât de gravă este accidentarea și pentru a începe procesul de recuperare.
Deși situația sa medicală ridică semne de întrebare în privința prezenței la următoarea acțiune a echipei naționale, goalkeeperul nu a făcut nicio referire la partida cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.
Mesajul său s-a concentrat exclusiv pe evoluția de la club și pe revenirea după accidentare, evitând complet subiectul echipei naționale.
