Meghan Markle și Netflix pun capăt colaborării după mai mulți ani de proiecte comune
Platforma de streaming Netflix și Meghan Markle au încheiat parteneriatul de producție pe care Ducesa de Sussex îl avea împreună cu soțul său, Prince Harry, prin compania lor media.
Colaborarea dintre cuplu și Netflix a început în 2020, după retragerea lor din rolurile oficiale din cadrul Familia Regală Britanică. De atunci, au fost lansate mai multe proiecte, inclusiv documentare și producții dedicate vieții publice și activităților lor.
În perioada colaborării au fost realizate și materiale vizuale ample cu Meghan Markle, unele dintre ele devenind foarte populare online. Imaginile și documentarele produse pentru platformă au atras milioane de spectatori și au generat dezbateri intense în presa internațională.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, încheierea parteneriatului vine în contextul în care platforma își reevaluează strategia de conținut și colaborările cu personalități publice. Deocamdată, nu au fost anunțate noi proiecte comune între Netflix și cuplul ducilor de Sussex.
Meghan Markle continuă însă să fie una dintre cele mai urmărite figuri publice din lume, iar aparițiile sale, inclusiv imaginile publicate recent, atrag în continuare atenția publicului și a fanilor.
Citește și:
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
- 17:50 - Trump amenință că SUA ar putea abandona deblocarea Strâmtorii Ormuz, după refuzul aliaților NATO
