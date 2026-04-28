PSD anunță că a strâns voturile pentru demiterea premierului Ilie Bolojan

PSD a anunțat că a strâns voturile necesare pentru adoptarea moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Potrivit formațiunii, acest demers ar urma să producă o schimbare semnificativă în modul de guvernare și vine în contextul unor nemulțumiri acumulate în societate și în Parlament.

„PSD a reușit să asigure sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului Ilie Bolojan. Astfel, PSD va realiza o schimbare profundă în modul de guvernare, așa cum a solicitat marea majoritate a cetățenilor români.”

PSD invocă mecanismul constituțional al moțiunii de cenzură

Reprezentanții partidului subliniază că inițiativa este una prevăzută de Constituție și face parte din mecanismele democratice de echilibrare a puterii politice. Potrivit social-democraților, situația actuală justifică folosirea acestui instrument pentru a evita blocaje la nivel guvernamental.

„PSD subliniază că depunerea și adoptarea unei moțiuni de cenzură împotriva unui premier lipsit de legitimitate și fără sprijin parlamentar reprezintă un proces democratic, reglementat la nivel constituțional. Acest mecanism a fost prevăzut în Constituția României tocmai pentru a preveni un blocaj guvernamental provocat de refuzul premierului de a accepta o realitate politică ce nu-i mai permite să își exercite funcția de conducere a Guvernului.”

Critici privind relația cu partenerii și efectele economice

PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a gestionat corect relația cu partenerii de guvernare și că nu a răspuns adecvat problemelor semnalate de populație. Social-democrații susțin că aceste tensiuni ar fi dus la blocaje instituționale și la o deteriorare a situației economice.

„PSD consideră că incapacitatea premierului Ilie Bolojan de a-și respecta partenerii de guvernare și de a fi receptiv la problemele și îngrijorările românilor a afectat semnificativ actul de guvernare și a produs numeroase blocaje instituționale. Din cauza orgoliilor și încăpățânării politice a premierului, România a ajuns în recesiune, consumul s-a prăbușit, producția a scăzut, iar inflația a retezat puterea de cumpărare a cetățenilor. Ar fi fost iresponsabil din partea PSD să nu intervină pentru a opri acest declin economic și social!”

PSD acuză lipsa reformelor și măsuri economice greșite

Formațiunea mai afirmă că, în cele zece luni de mandat, premierul nu ar fi implementat reforme reale, iar politicile adoptate ar fi avut efecte negative asupra populației și mediului de afaceri. În acest context, PSD vorbește despre o abordare economică deficitară și deconectată de realitatea din teren.

„Dincolo de discursul demagogic, premierul Bolojan nu a reușit să implementeze nicio reformă autentică în cele 10 luni în care a condus Guvernul României. Insinuarea că a reformat România prin tăieri de venituri, prin creșteri de taxe, prin sărăcirea populației și prin sufocarea fiscală a IMM-urilor și a antreprenorilor români denotă o înțelegere rudimentară a mecanismelor economice și o deconectare totală de la realitățile din România.”

Social-democrații consideră că înlăturarea premierului ar crea premisele pentru formarea unui executiv stabil și capabil să gestioneze situația actuală. Potrivit acestora, România are nevoie de o conducere coerentă, mai ales în contextul actual.

„Retragerea sprijinului politic al premierului Ilie Bolojan și demiterea sa prin mecanismul democratic al moțiunii de cenzură deschid calea pentru formarea unui guvern funcțional, care să fie condus de un premier capabil de colaborare. În contextul geopolitic complicat în care ne aflăm, România are nevoie urgent de o conducere coerentă, fără blocaje și fără orgolii politice, care să poată asigura buna administrare și relansarea economică.”