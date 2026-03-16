Armata israeliană anunță „operațiuni terestre limitate” în sudul Libanului
Armata israeliană a anunțat că a început „operațiuni terestre limitate și țintite” în sudul Libanului.
Obiectivul acesteia este de a viza membrii activi ai miliției șiite Hezbollah, sustinută de Iran, și infrastructura acesteia.
Potrivit armatei, operaţiunile terestre „fac parte din măsuri defensive mai ample” pentru protejarea locuitorilor din nordul Israelului.
Publicaţia „The Times of Israel” a relatat în weekend că forţe terestre israeliene au ucis zeci de luptători ai miliţiei Hezbollah în lupte în sudul Libanului, informaţie confirmată de Ministerul israelian al Apărării.
Au fost distruse depozite de arme, un centru de comandă şi posturi de observaţie ale Hezbollah.
În Liban există îngrijorări privind o ofensivă terestră mai amplă a Israelului. Conform portalului de ştiri Axios, care citează oficialităţi israeliene şi americane, Israelul intenţionează să ia sub control întreaga regiune de la sud de fluviul Litani pentru a destructura infrastructura militară a Hezbollah, potrivit Agerpres.
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News