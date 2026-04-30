Fenechiu (PNL), discuții cu grupul PACE înainte de votul moțiunii: „Nu am amenințat, nu am făcut promisiuni, le-am cerut părerea”

Senatorul PNL Daniel Fenechiu a mers la sediul grupului PACE pentru a încerca să-i convingă pe reprezentanții formațiunii să își schimbe poziția privind votul la moțiunea de cenzură. Într-o intervenție la Realitatea Plus, protagoniștii au confirmat întâlnirea, dar au susținut că a fost vorba de o simplă discuție principială.

„A fost o discuție constructivă, între doi oameni care, chiar dacă au viziuni diferite, pot dialoga. Fenechiu mi-a prezentat argumentele sale de ce Guvernul trebuie să continue. Îi mulțumesc pentru vizită, dar marți vocea poporului va decide. I-am răspuns foarte clar că stabilitatea adevărată nu înseamnă imobilism. Un guvern care se bazează doar pe cifre riscă să devină fără fond. Concluzia mea este că România are nevoie, la acest moment, de o resetare, de o energie nouă.

Încă o dată vă spun foarte clar: grupul PACE va vota cu bilele la vedere, a afirmat Ninel Peia.

Fenechiu spune că a vorbit cu peste 170 de politicieni, de la mai multe partide, printre care este și AUR. De altfel, mărturia acestuia nu face decât să confirme din nou că suveraniștii au devenit dintr-o dată mai frecventabili pentru partidele tradiționale. Asta chiar dacă până acum cei din AUR au fost etichetați în repetate rânduri drept extremiști.

„Nu am făcut presiuni. În calitate de lider de grup, i-am întrebat pe senatorii neafiliați dacă ideea de a demite Guvernul li se pare potrivită. Nu i-am amenințat, nu i-am intimidat, le-am cerut doar părerea ”, (..) În zona grupului PACE și a neafiliaților sunt oameni de calitate" a comentat și Daniel Fenechiu, în exclusivitate la Realitatea Plus.

„Nu m-am consultat cu Ilie Bolojan, pentru că domnia sa a lipsit la ultimele ședințe de grup. Și oricum nu am nevoie să-mi dea cineva lumină , eu sunt lider de grup; dacă ar trebui să cer părerea altcuiva, ar însemna că trebuie să fiu schimbat din această funcție”, a mai comentat senatorul liberal, întrebat dacă i-a cerut părerea liderului de partid și al Guvernului, Ilie Bolojan.

Potrivit celor doi protagoniști, discuția a durat mai puțin de zece minute.

Senatorul Daniel Fenechiu a mai precizat că a purtat discuții și cu alți senatori din partidele care au inițiat și susțin moțiunea.