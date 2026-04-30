Crimă șocantă în Rahova: afaceristul turc care și-a tranșat partenera, condamnat definitiv. Avocatul vrea reducerea pedepsei

Omul de afaceri turc care, în urmă cu doi ani, și-a ucis partenera ocazională într-o vilă din cartierul Rahova, iar apoi i-a abandonat trupul secționat în apropierea autostrăzii A1, a fost condamnat definitiv de judecătorii Curtea de Apel București.

Bărbatul, în vârstă de 64 de ani, a primit o pedeapsă de 22 de ani de închisoare, pe care o execută în Penitenciarul de Maximă Siguranță Rahova, unde a fost încarcerat imediat după ce a fost identificat drept autor al crimei.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit de la un conflict violent cu victima, o femeie cu care întreținea relații contra cost. În urma altercației, acesta a ucis-o, iar ulterior i-a secționat trupul, pe care l-a abandonat în saci, în zona autostrăzii A1, pe raza județului Dâmbovița.

Instanța l-a găsit vinovat pentru omor, profanare de cadavre și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce în locuința sa a fost descoperit un pistol deținut ilegal.

Avocatul inculpatului consideră însă că pedeapsa este prea severă și susține că instanțele nu ar fi ținut cont de starea psihică a acestuia. Apărătorul a anunțat că va încerca să obțină o reducere a pedepsei prin căi extraordinare de atac, inclusiv printr-o eventuală revizuire.

Pe lângă condamnarea penală, instanța a decis ca bărbatul să plătească despăgubiri în valoare totală de 300.000 de euro către familia victimei.