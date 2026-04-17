Cele trei scenarii dacă PSD iese de la guvernare. Fost membru CSM: ”Vom sta mult și bine cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului României”

Sursă: realitatea.net

Scena politică românească fierbe la foc mic, iar întreaga țară se întreabă ce se va întâmpla dacă PSD va ieși de la guvernare. Toni Neacșu, avocat și fost membru CSM, a declarat vineri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că ”vom sta mult și bine cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului României, conducând un guvern de interimari”.

Avocatul este de părere că există trei scenarii posibile privind viitorul coaliției de guvernare și a explicat cum ar putea să supraviețuiască Guvernul Bolojan.

„Social-democrații trebuie să-și retragă miniștrii din guvern, să schimbe compoziția politică a guvernului”, a declarat Toni Neacșu.

Potrivit lui, există și scenariul nr. 2, pentru că premierul Ilie Bolojan nu este obligat să demisioneze în cazul în care social-democrații ies de la guvernare.

„În situația în care Bolojan nu-și dă demisia, social-democrații trebuie să-și retragă miniștrii din guvern, astfel încât să schimbe compoziția politică a guvernului. Teoretic, trebuie să meargă în Parlament pentru un nou guvern”, a mai explicat Toni Neacșu.

”Problema că intrăm într-o zonă în care Bolojan poate să numească miniștri interimari. S-a mai întâmplat asta de vreo două ori în istoria noastră. Sunt numiți miniștri interimari care vor prelua portofoliile pe care le deținuseră social-democrații”, a mai spus fostul membru CSM.

Avocatul Toni Neacșu a mai explicat că „varianta adevărată” rămâne moțiunea de cenzură.

”Scenariile până la urmă sunt trecute în Constituția României, pentru că până la urmă totul se va întâmpla în baza prevederilor constituționale. Ideea este foarte simplă: premierul României nu poate fi demis decât în urma unei moțiuni de cenzură votată în Parlamentul României.

Altfel spus, retragerea miniștrilor PSD din guvern sau orice altă retragere a sprijinului politic, dacă nu se concretizează într-o moțiune de cenzură admisă, nu înseamnă automat căderea premierului Ilie Bolojan.

De altfel am văzut că astăzi, în interviul pe care l-a dat domnul premier, a făcut apel exact la aceste termene prevăzute de Constituția României, ceea ce mie îmi spune că a încercat să împingă lucrurile cât mai departe, să spunem așa, și anume să supraviețuiască cât mai mult în fruntea guvernului, chiar în lipsa acestui sprijin, să spunem, al Partidului Social Democrat.

Deci, da, cred că lupta se va concentra în Parlamentul României, unde cineva trebuie să depună o moțiune de cenzură, iar altcineva trebuie să o voteze, iar cele două partide care pot face lucrul acesta, în momentul de față, sunt evident doar PSD, respectiv USR. Rămâne de văzut cine va depune moțiunea de cenzură, respectiv cine o va vota, dacă va fi celălalt partid.

Acum, strict constituțional, lucrurile stau în felul următor. În momentul în care miniștrii PSD se vor retrage din Parlament, într-adevăr se schimbă structura politică a guvernului României, dar asta nu înseamnă că acest guvern nu va putea supraviețui.

Va supraviețui, va merge mai departe cu miniștrii interimari, pe o perioadă de 45 de zile, abia ulterior acestui interval urmând să se ajungă în Parlament pentru desemnarea unor noi miniștri, iar nu pentru un vot pentru întreg guvernul, deci pentru Ilie Bolojan.

Altfel spus, în absența unei moțiuni de cenzură care să treacă efectiv prin Parlament și să fie admisă, vom sta mult și bine cu Ilie Bolojan în fruntea guvernului României, conducând un guvern de interimari, să spunem așa, dar cu puteri depline, în sensul că poate să dea bine merci, de exemplu, ordonanțe de urgență”, a declarat Toni Neacșu.