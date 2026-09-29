Social· 1 min citire

A simulat retururi fără să predea produsele și ar fi încasat 16.300 de lei. Tânăr reținut pentru fraudă

Poliție

Poliție

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Braila ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 17:16

Un tânăr de 28 de ani din județul Iași a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru fals informatic și fraudă informatică, după ce ar fi simulat mai multe retururi de produse comandate online.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi folosit nume fictive și sistemul easybox fără să introducă efectiv produsele în compartimentele de retur, iar prejudiciul estimat ajunge la aproximativ 16.300 de lei.

Percheziție în județul Iași

Polițiștii au făcut luni o percheziție la domiciliul tânărului. În urma acțiunii, au ridicat telefoane mobile, articole vestimentare, carduri și alte înscrisuri considerate probe în dosar.

Tânărul a fost dus la Poliția municipiului Roman pentru audieri, apoi a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat procurorului, care va decide măsurile preventive.

Ancheta continuă

Potrivit polițiștilor, operațiunile ar fi fost realizate pe parcursul anului 2026, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și a prejudiciului. În acest dosar, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

frauda

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe