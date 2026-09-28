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Kaja Kallas avertizează: Rusia pregătește un nou val de atacuri hibride în Europa

Kaja Kallas

Kaja Kallas

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Braila ca sursă preferată
Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 20:39

Europa se pregătește pentru un nou val de atacuri hibride atribuite Rusiei, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

UE lucrează la un mecanism prin care statele membre să poată reacționa coordonat la sabotaje, atacuri cibernetice și alte amenințări, în timp ce NATO își pregătește o implicare mai puternică.

Kallas: Rusia pregătește noi sabotaje

Kaja Kallas spune că informațiile primite de serviciile de securitate indică planuri ale Rusiei pentru noi acte de sabotaj. Potrivit oficialului european, scopul acestor acțiuni ar fi să divizeze societățile europene și să reducă sprijinul pentru Ucraina.

„Trebuie să fim vigilenți”, a transmis Kallas, susținând că Europa trebuie să fie pregătită să reacționeze înainte ca astfel de atacuri să producă efecte.

UE pregătește un răspuns comun

Statele membre discută crearea unui mecanism de urgență care să permită coordonarea rapidă în cazul unor amenințări hibride. Acesta ar viza situații aflate sub pragul unui atac militar, dar care pot afecta securitatea statelor europene.

Și NATO pregătește o implicare mai consistentă. Printre măsurile discutate se află consolidarea apărării aeriene și antidrone, supravegherea și protejarea infrastructurii critice. România participă la proiectele europene comune de apărare menționate în acest context.

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