Bărbat de 73 de ani, găsit mort în pădure. Doi frați, arestați după ce ar fi vorbit despre o „listă neagră”

Un bărbat de 73 de ani a fost găsit mort într-o zonă împădurită din Remeți, județul Maramureș, după ce ar fi fost atacat de doi frați cu care avea un conflict mai vechi.
Cei doi suspecți au fost arestați preventiv pentru omor, iar anchetatorii verifică informațiile potrivit cărora aceștia ar fi vorbit într-un bar despre o listă cu persoane față de care aveau nemulțumiri.
Victima, urmărită pe un drum forestier
Potrivit anchetatorilor, cei doi frați ar fi urmărit victima pe un drum forestier din Remeți și i-ar fi blocat trecerea cu mașina. Ulterior, între bărbați ar fi izbucnit un conflict.
Bărbatul de 73 de ani ar fi fost lovit în mod repetat cu pumnii și picioarele. După agresiune, cei doi l-ar fi abandonat în zona împădurită. Victima a rămas acolo în stare gravă.
Fiul bărbatului a devenit îngrijorat după ce tatăl său nu s-a mai întors acasă și a pornit în căutarea lui. L-a găsit în pădure și a sunat la 112. Echipajele de intervenție au constatat că acesta nu mai prezenta semne vitale.
Conflictul ar fi pornit de la tăierea unor copaci
Anchetatorii iau în calcul un conflict mai vechi între victimă și cei doi frați. Potrivit informațiilor din anchetă, disputa ar fi avut legătură cu tăierea unor copaci din pădure.
Bărbatul de 73 de ani ar fi depus anterior o plângere penală împotriva celor doi. Procurorii verifică dacă acest conflict a stat la baza atacului.
Ce ar fi spus cei doi într-un bar
Un element important al anchetei este mărturia unor persoane care susțin că frații ar fi vorbit într-un bar din localitate despre o listă cu oameni cu care erau supărați.
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, pe această listă s-ar fi aflat și numele bărbatului de 73 de ani. Declarațiile sunt verificate în cadrul dosarului și urmează să fie coroborate cu celelalte probe.
Ce au găsit polițiștii la percheziții
După identificarea victimei, polițiștii și procurorii au făcut percheziții și au ridicat mai multe probe care urmează să fie analizate.
Cei doi frați au fost reținuți, iar ulterior instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile, în dosarul de omor.
Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a modului în care s-a produs agresiunea și a tuturor împrejurărilor care au dus la moartea bărbatului. Acuzațiile urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare, iar cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.