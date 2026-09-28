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Peste 272.000 de lei câștigați la Joker, Noroc și Loto 5/40. Unde au fost jucate biletele

Loto

Loto

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 14:40

Patru bilete au adus câștiguri totale de 272.295,56 de lei la extragerile Joker, Noroc și Loto 5/40 de duminică, 27 septembrie. Trei dintre biletele câștigătoare au fost jucate online, iar unul a fost cumpărat de la o agenție loto din Miroslava, județul Iași.

La Joker au fost câștigate două premii de categoria a III-a. Fiecare bilet a adus câte 60.181,40 de lei, astfel că cele două câștiguri au ajuns împreună la 120.362,80 de lei.

Unul dintre bilete a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro. Cel de-al doilea a fost cumpărat de la o agenție loto din Miroslava, județul Iași.

Cel mai mare premiu, la Noroc

La tragerea Noroc, un jucător a obținut premiul de categoria a III-a, în valoare de 84.647,76 de lei. Biletul câștigător a fost jucat tot prin aplicația mobilă AmParcat.ro. Acesta este cel mai mare dintre cele patru câștiguri anunțate după extragerile de duminică.

Peste 67.000 de lei la Loto 5/40

Un alt premiu important a fost acordat la Loto 5/40. Câștigătorul categoriei a II-a a primit 67.285 de lei. Biletul a fost cumpărat online, prin platforma oficială de vânzare a biletelor Loto.

Trei dintre cele patru bilete au fost jucate online

În total, cele patru bilete câștigătoare au adus 272.295,56 de lei. Trei au fost jucate prin intermediul unor platforme digitale, în timp ce unul singur a fost cumpărat de la o agenție fizică.

Loteria Română a organizat duminică, 27 septembrie, tragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

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