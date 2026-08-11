Avertisment din educație: „Legea lui Bolojan” ar putea lăsa România fără profesori, susțin sindicaliștii

Publicat 11 aug. 2026, 13:33 Actualizat 11 aug. 2026, 13:34 Sursă Realitatea PLUS

Legea salarizării îi aduce la sapă de lemn pe profesori și pe toți cei care lucrează în domeniul educației. În loc să le crească salariile, unor profesori din învățământul superior le scad considerabil veniturile, avertizează liderul Alma Mater, Anton Hadăr.

Distribuie articolul