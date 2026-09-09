CFR Călători oprește temporar vânzarea online a biletelor. Când nu vor putea fi cumpărate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 16:51

CFR Călători anunță că achiziționarea online a biletelor de tren va fi întreruptă temporar joi, 10 septembrie, timp de patru ore. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de mentenanță la echipamentele infrastructurii de rețea administrate de Informatică Feroviară.

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